Свердловский COVID-Оперштаб закрыли на фоне роста заболеваемости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Свердловской области распустило оперштаб по коронавирусу, при росте заболеваемости населения. Такое распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, оно опубликовано на портале правовой информации. Документ, утверждающий создание оперштаба, спустя два с половиной года после его создания признан недействительным.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2020 №83-РП «О создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)... — говорится в документе.

9 августа этого года в регионе было зарегистрировано 311 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией, спустя месяц, 7 сентября был зафиксирован 1421 новый случай.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в первую неделю сентября с периодичностью чаще чем раз в минуту от коронавируса погибал один человек. По его словам, большинство этих смертей можно было избежать. Вирус, как отметил глава ВОЗ, не уйдёт сам по себе, и организация работает над поиском решения в координации с правительствами разных стран.