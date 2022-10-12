ФСБ предотвратила теракт в административном здании Нижнего Тагила

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники УФСБ по Свердловской области предотвратили теракт в административном здании Нижнего Тагила, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пытавшийся совершить теракт 59-летний мужчина арестован. Отмечается, что он прибыл в Россию с Украины в 2014 году.

В Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. Задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область с Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении УФСБ.

11 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что в Свердловской области задержали дворника по фамилии Расторгуев, который собирался взорвать военкомат. Отмечается, что мужчина вместе с другом планировал подорвать военный комиссариат в Нижнем Тагиле на улице Бажова. Для этого дворник купил разные вещества для изготовления СВУ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Ранее сообщалось, что в Казани задержали ученицу 11-го класса при попытке поджечь военкомат с помощью «коктейлей Молотова». Свой поступок она объяснила тем, что является противницей спецоперации и частичной мобилизации.