В Свердловской области пожаловались на атаку мух Жители свердловской деревни Походилова пожаловались Собчак на полчища мух

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В деревне Походилова Свердловской области местные жители пожаловались Ксении Собчак на полчища мух, сообщает Telegram-канал журналистки «Кровавая барыня». Нашествие насекомых связано с тем, что птицефабрика все лето сбрасывает на поля вокруг деревни необработанный куриный помет.

Сейчас покажу вам, в каких условиях мы живем в это лето с мухами. Это деревня Походилова, Каменского района. Вот этой липучке 3 дня. И так в каждой комнате по 3-4 липучки. <...> И вот такие условия нам создала птицефабрика Свердловская, которая в течение всего лета валит свежий куриный помет на поля вокруг нашей деревни, — рассказала одна из жительниц деревни.

Местные жители считают, что помет привозят к ним из-за того, что деревня Походилова маленькая и на неудобство людей можно было не обращать внимания.

Ранее жители Подмосковья стали обращаться в Минэкологии из-за появления на территории региона огромных пауков желто-черной окраски, напоминающих по цвету ос. Чаще всего сообщения поступают от жителей городских округов Раменский, Домодедово, Королев, Подольск, Павловский Посад и Балашиха.

Специалисты Минэкологии поспешили успокоить население — данный вид пауков давно известен и принадлежит семейству кругопрядов. Они не представляют опасности для человека, хоть и могут выглядеть устрашающе.