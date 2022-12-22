В Свердловской области пенсионерка с внучками заживо сгорела в квартире

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В Свердловской области в городе Богдановичи 62-летняя пенсионерка и две ее внучки трех и шести лет заживо сгорели во время пожара в квартире жилого дома на улице Тимирязева, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления СК РФ. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Погибшими оказались находившиеся в жилище 62-летняя женщина и две девочки трех и шести лет. Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, — говорится в сообщении СК.

21 декабря в Новосибирске двое детей, оставшихся без присмотра, погибли при пожаре в квартире на Первомайке. Отмечается, что годовалая девочка и двухлетний мальчик остались дома одни, потому что их 19-летняя няня ушла в салон красоты.

По словам матери, за свои услуги няня получала около четырех тысяч рублей в день. Как объяснила потерпевшая, во вторник утром она перевела оплату девушке и спросила, чем занимаются сын и дочь. Няня заверила клиентку, что с малышами все в порядке, однако через некоторое время мама узнала о смерти своих детей.