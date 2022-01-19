В Свердловской области отменили действие QR-кодов для общественных мест

В Свердловской области отменены QR-коды для посещения общественных мест. Исключения составляют госучреждения и дома отдыха. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ вступает в силу с 20 января, сообщается на официальном сайте региона.

В администрации области уточнили , что действие QR-кодов сохраняется в госорганах и органах местного самоуправления, учреждениях, осуществляющих их материально-техническое и социально-бытовое обеспечение, домах и базах отдыха, а также санаториях.

Госорганам и учреждениям предписано перевести треть сотрудников на дистанционный режим работы. Для остальных работодателей данная мера носит рекомендательный характер.

В области запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятия вне специально предназначенных для этого мест и совмещённых с оказанием услуг общественного питания. Кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время до 27 января.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что инициативу уберут из поручений главы государства. По его словам, такое решение было принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране.