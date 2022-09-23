Свердловским запасникам запретили выезд из страны

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Свердловской области запретили офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезжать за пределы страны без разрешения военного комиссариата, следует из приказа врио военного комиссара региона Сергея Чиркова. Пребывающим в запасе и временно проживающим на территории Свердловской области при получении повестки необходимо отправиться к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается, — говорится в документе.

На портале «Объясняем.рф» сообщали, что подлежащие мобилизации граждане России не могут во время нее проживать более трех месяцев в местах, отличных от места прописки. Для получения такого права необходимо обратиться в военкомат по месту регистрации.

Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила об отсутствии ограничений по поездкам как по России, так и за рубеж на фоне частичной мобилизации. За уточнениями глава Ростуризма посоветовала обращаться в военкомат, к которому приписан гражданин.