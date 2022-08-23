В Свердловской области ликвидировали подпольную нарколабораторию В Свердловской области сотрудники ФСБ ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию

Фото: УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники регионального отдела ФСБ по Свердловской области выявили крупную лабораторию по производству наркотиков в деревне Марамзино, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что лаборатория использовалась для сбыта мефедрона в регионе. Она была ликвидирована, передает РИА Новости.

В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограмм наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы, — уточняет источник.

В ведомстве рассказали, что к преступлению могут быть причастны два жителя Екатеринбурга, которые производили синтетические наркотики для последующей перепродажи в даркнете. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее силовики Новгородской области совместно с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекли работу нарколаборатории в Окуловском районе Новгородской области. Отмечается, что незаконным производством наркотических средств занималась группировка из шести человек: пять граждан РФ, один украинец.