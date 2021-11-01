В Свердловской области введут ограничения для подростков из-за COVID-19

В Свердловской области несовершеннолетних перестанут пускать в торговые центры без сопровождения родителей. Соответствующий указ собирается подписать исполняющий обязанности главы региона Алексей Шмыков, сообщили несколько источников E1.RU в муниципалитетах.

С 4 ноября несовершеннолетние не допускаются в ТЦ, в отдельные игровые и развлекательные зоны без сопровождения родителей, — заявили изданию собеседники.

В Свердловской области за прошедшие сутки было выявлено 718 новых случаев заражения коронaвирусом. 503 человека с COVID-19 выздоровели, 28 заражённых скончались. За все время пaндемии в регионе зарегистрировали 158 812 случаев заболевания коронавирусом. Всего 142 952 человека выздоровели, а 7532 скончались.

Ранее стало известно, что юристы, общественники и предприниматели Свердловской области подали в суд иск к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Они потребовали отменить часть указа о введении «пропускного режима», так как, по их мнению, он противоречит Конституции РФ. В департаменте региона ответили, что документ не нарушает законодательство.

Юристы считают, что система QR-кодов — избыточная мера, которая не станет эффективной для борьбы с коронавирусом.