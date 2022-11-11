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В Свердловской области дети перебегают через трассу, чтобы попасть в школу

В Свердловской области дети из деревни Первунова вынуждены перебегать через федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень, чтобы попасть в школу в селе Горбуновское Талицкого района, сообщает «Подъем». На кадрах, опубликованных изданием в Telegram-канале, видно, как дети пытаются бежать через трассу, пока рядом проносятся фуры, и перелезают через высокую разделительную полосу.

Как пишет «Подъем», в этом месте нет ни переходов, ни автобусных остановок.

Жители жалуются, что сейчас детям приходится перебегать четыре полосы опасной дороги и перелезать через грязные отбойники, поэтому в школу ученики приходят перепачканные и седые, — говорится в сообщении.

Как отметили изданию в департаменте информационной политики региона, такая ситуация возникла из-за увольнения водителя школьного автобуса. До этого, по данным ведомства, детей из Первунова и других населенных пунктов в школу отвозили на специальном транспорте. В департаменте пообещали, что с понедельника работа школьного автобусе возобновится.

Кроме того, пишет «Подъем», власти планируют сделать два надземных перехода через трассу.

Позднее, после публикаций в СМИ, стало известно, что прокуратура Свердловской области организовала проверку. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц управления образования администрации Талицкого ГО в части надлежащей организации подвоза детей к образовательным учреждениям, расположенным в селе Горбуновское. Прокуратура также оценит соблюдение законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований по результатам надзорных мероприятий.

Ранее в поселке Кошурниково Курагинского района Красноярского края школьный автобус врезался в легковой автомобиль марки Kia. По предварительным данным, в салоне автобуса находились 12 детей и сопровождающий. В результате аварии никто не пострадал.