В Свердловской области десятилетний зацепер умер после падения с поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каменске-Уральском Свердловской области в результате падения с поезда погиб десятилетний ребенок, сообщает «КП-Екатеринбург». Мальчик запрыгнул на вагон промышленного состава в поселке имени Чкалова, однако не удержался и сорвался, ударившись головой о рельсы.

Ребенок скончался в отделении местной больницы спустя сутки. По словам отца погибшего, он умер от кровоизлияния в мозг. Кроме того, у мальчика были проблемы с легкими, что осложняло лечение, уточнил мужчина.

Жена беременная, она уже на восьмом месяце. Лежит на сохранении. Я на работе был. Сын сказал, что пойдет гулять. Раньше он по поездам не прыгал никогда. Упал, ударился головой о рельс. Умер от кровоизлияния в мозг. Врачи из Екатеринбурга приезжали, операцию делали, — объяснил он.

В Подмосковье ранее было обнаружено тело зацепера на крыше электрички. ЧП произошло на платформе Луговая Савеловского направления. Произошедшее повлияло на движение поездов, часть из которых была отменена.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафа для зацеперов до четырех тысяч рублей. Соответствующий документ не подвергался изменениям в течение 20 лет. Сумма штрафа составляла всего лишь 100 рублей.