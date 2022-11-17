В Сургуте убрали из циркового шоу номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Хагги Вагги

В Сургуте руководство циркового шоу «Барнео» убрали из своей программы номер с участием популярных в интернете хоррор-персонажей Хагги Вагги и Кисси Мисси по требованию родителей, передает «Коммерсантъ». Жители города направили коллективное письмо в прокуратуру. По их мнению, образы интернет-героев «опасны для детской психики».

Жители Сургута, где 20 ноября запланировано представление, подписали коллективное обращение в прокуратуру, утверждая, что образы упомянутых героев опасны для детской психики, — указано в сообщении.

Представители цирка в свою очередь сообщили, что это «очень милые персонажи, которых любят дети», и напомнили, что «Баба-яга ест детей, а Кощей Бессмертный разрубил Ивана-царевича на 33 части».

Накануне URA.RU со ссылкой на источник писало, что организаторам и участникам детских новогодних праздников рекомендовано отказаться от использования образов из западных комиксов и детской литературы. По данным собеседника агентства, такую методичку направили городским администрациям. Как утверждается, альтернативой Человеку-пауку, Бэтмену и другим западным героям должны стать герои русских сказок, мультфильмов и кинофильмов.