В Сургуте чеченца накажут за обещание «дать в рот» В Сургуте чеченца оштрафовали за хамство и справление нужды во дворе дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сургуте полиция задержала местного жителя, который справлял нужду рано утром возле жилого дома, передает пресс-служба УМВД Югры. Мужчина дважды вступил в конфликт с местной жительницей.

В первый раз ранним утром заявительница потребовал от него убавить музыку в машине такси, за что он, с ее слов, «пообещал дать в рот» многим ее родственникам. Затем девушка сняла на видео, как ранним утром мужчина мочился на стены подъезда.

У нас с девушкой случилась словесная перепалка. Оба грубо разговаривали. Что я, что она. Я максимум, что сделал — послал. Таких выражений, что я чеченец, не было. Что я угрожал, такого тоже не было. Справляя нужду, я не знал, что меня снимают. Прошу прощения перед соседями, перед жителями Сургута, перед диаспорой, — сказал правонарушитель Сулейман.

В полиции против мужчины составили протокол по местной административной статье «Нарушение общепризнанных правил поведения». Сулейману придется выплатить штраф.

Ранее в Белгороде мужчина отправился на пять лет в колонию общего режима за нападение на девушку. 29-летний осужденный заприметил девушку в баре и решил проследить за ней, когда она отправилась на такси домой. Мужчина зашел за девушкой в подъезд и напал на нее. Он ударил свою жертву головой о дверь, чтобы та потеряла сознание, после чего начал домогаться ее. Затем насильник вытащил пострадавшую на улицу и попытался посадить в свою машину, но белгородка активно сопротивлялась и смогла убежать от нападавшего.