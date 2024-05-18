В Сургуте алабай покусал местную жительницу и ее питомца

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В Сургуте алабай напал на местных жительниц и покусал одну из них, а также травмировал ее собаку, передает Telegram-канал «ЧП-Сургут». Как рассказала подруга пострадавшей, инцидент произошел на улице Югорской.

Алабай мигом напал на Бэллу. Я пинала и пыталась помочь, перехватила Бэллу, параллельно держа свою собаку на руках. Я удерживала ее, пока Юля — моя подруга — их разнимала и била алабая (никак по-другому бы он не отошел), — написала очевидица.

В результате происшествия у разнимавшей собак россиянки остался укус на руке, а у ее питомца — раны на спине, груди и задней ноге. Женщины обратились в ветклинику и хотят написать заявление в правоохранительные органы. Автор публикации сообщила, что знает, кому принадлежит агрессивное животное.

Ранее в деревне Разбегаево Ленинградской области агрессивная собака напала на восьмилетнего мальчика. Как рассказала мать пострадавшего, дети играли на берегу реки за территорией частного дома, животное находилось в вольере на соседнем участке. Женщина отметила, что собака каким-то образом сбежала из вольера и набросилась на самого маленького ребенка.