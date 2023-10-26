Россиянка выложила в Сеть порно с бывшим любовником и получила срок В Судже суд приговорил девушку к условному сроку за публикацию интимного видео

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В Курской области Суджанский районный суд вынес приговор 20-летней местной жительнице за публикацию видео интимного характера, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Известно, что на кадрах осужденная была изображена вместе с бывшим возлюбленным, который и обратился в органы.

Согласно данным следствия, в 2023 году девушка без согласия молодого человека, с которым находилась в близких отношениях, сняла на видео их интимную жизнь. Запись она отправила подруге, а также разместила на своей странице в социальной сети.

В содеянном злоумышленница раскаялась и признала вину, пояснив, что сделала это из мести. Суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,2 года условно с испытательным сроком 1,6 года. А также обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в съемке порно со школьницами. Мужчина выкладывал интимные видео с девочками на эротических сайтах под чужим именем, впоследствии его удалось найти по IP-адресу. Подозреваемый признался в содеянном, сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут жертв преступника.