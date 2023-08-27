В суде Казани ребенок-инвалид сполз по лестнице из-за отсутствия пандусов

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В Казани в здании Вахитовского суда 14-летнему мальчику с ДЦП пришлось сползать по ступенькам из-за отсутствия пандусов, сообщает Telegram-канал 116.ru. Ребенка-инвалида, своими силами спускающегося с третьего этажа, сняли на видео.

По информации издания, мальчик пришел в суд вместе с мамой, которая судится за жилье, заседание проходило на третьем этаже, а поскольку в здании нет лифтов, женщине пришлось тащить сына и коляску на себе. Но для того чтобы спустить ребенка вниз, сил уже не хватило.

Мать рассказала, что у нее четыре грыжи, она весит 51 кг, а ее сын — 46, который при этом с нее ростом. По словам женщины, когда мальчик сползал с лестницы, мимо проходило много мужчин, в том числе прокуроры, но никто не помог — все ждали, пока ребенок спустится сам.

Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет, — сказала женщина.

Ранее в Подмосковье пятилетний мальчик с особенностями развития выпал из окна квартиры на пятом этаже. Это случилось в Павловском Посаде, когда вечером мать ребенка выпила пива и уснула, а старшая дочь, которая должна была за ним присматривать, в какой-то момент отвлеклась. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.