https://static.news.ru/photo/f4bb1346-35ed-11ea-ad14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В магазинах Москвы и Подмосковья будет круглогодично продаваться клубника, выращенная в столичном регионе. Местные фермеры начали культивировать её в закрытом грунте на территории специальных теплиц.

В этом году урожай впервые собрали в январе. Урожай превысил 0,7 тонны, его уже отправили в магазины, сообщает телеканал «360». Новые тепличные комплексы по выращиванию клубники и других ягод, которые будут созданы по итогам пилотного проекта в Кашире и Электростали, разместятся почти на 40 гектарах.

Ежегодный урожай клубники только, по прогнозам, может составить порядка 4,5 тысячи тонн.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские исследователи составили список из 12 самых загрязнённых пестицидами продуктов питания. По их мнению, наиболее восприимчивыми к «химии» являются фрукты и овощи, не имеющие твёрдой кожуры.