В столичном регионе вновь ударят морозы

https://static.news.ru/photo/5bd6558e-647f-11eb-a116-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале следующей недели в Москве и Московской области прогнозируется похолодание до минус 27 градусов. С 4 февраля по народному календарю начинаются тимофеевские морозы, которые, как правило, на 3–5 градусов сильнее крещенских.

К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 — минус 27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градуса, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу, температура упадёт до минус 15 — минус 20 градусов уже в ночь на субботу, 6 февраля. А в ночь на воскресенье будет мороз до минус 23 градусов.

Православная церковь почитает святого апостола Тимофея 4 февраля. С этого же дня начинаются тимофеевские морозы. Они держатся всего два-три дня и «разрубают студёную зиму пополам».

Как писал NEWS.ru, январь перевыполнил в 1,5 раза норму осадков в Москве. Прирост показателей в столице за месяц составил 63 мм при обычных 42 мм. По данным синоптиков, самым снежным днём месяца в городе стало 14 января, высота снежного покрова выросла сразу на 10 см.

Кроме того, в центральной части России в начале февраля вновь серьёзно похолодает. Надвигаются 20-градусные морозы, предстоящая неделя будет ознаменована «мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам». Если в ночь на 1 февраля воздух остынет до 5–10 градусов ниже нуля, а днём будет минус 2–7, то уже спустя пару дней температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до 9–14 градусов мороза, а после полудня до минус 4–9.