В столичном регионе пообещали снег в ночь на понедельник

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Бесснежная погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца текущей недели. Небольшой снег синоптики прогнозируют только в ночь на понедельник.

Вплоть до выходных в Москве и области характер погоды существенно не изменится. Но в воскресенье начнёт увеличиваться облачность, в понедельник возрастёт вероятность снега, а температура будет повышаться, — говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

В ночь на субботу в столичном регионе температуру воздуха прогнозируют от −13 до −11 градусов, днём — от 7 до 5 градусов мороза. В ночь на воскресенье — от −10 до −8 градусов, днём — от −6 до −4.

В ночь на понедельник ветер сменится на юго-восточный, атмосферное давление опустится до 757-758 мм ртутного столба и местами выпадет небольшой снег.

Как писал NEWS.ru, антициклон «неспешно и по-джентльменски» покидает центральную часть страны, поэтому россиян ждёт плавное потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, плюсовых значений температуры ждать не приходится, но характер погоды изменится. В столице теплеть начнёт в понедельник, ночью будет −7...−9 градусов, в Подмосковье — до −11 и до −1...−6 днём. Во вторник может выпасть снег, но немного — до двух миллиметров, серьёзных снегопадов не ожидается.