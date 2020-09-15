В столичном метро считают, что дезинфекция доказала свою эффективность

https://static.news.ru/photo/b55cabe0-f769-11ea-b478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дезинфекция столичного метро доказала свою эффективность. Об этом заявила начальника медслужбы подземки Вера Жельвис.

По её словам, дезинфекция в метро Москвы проводится несколько раз в день. Благодаря этому количество проб, которые показали наличие коронавируса на поверхностях в транспорте, является минимальным. Их число оказалось меньше 0,1%.

Именно качество и полнота проводимой дезинфекции позволили достичь такого результата при ежедневном многомиллионном пассажиропотоке, — цитирует Жельвис «Москва 24».

Она также напомнила, что ношение масок и перчаток в подземке пор-прежнему обязательно. В ВОЗ ранее сообщали, что коронавирус остаётся на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, но риски заражения через контакт с ними минимальны.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что исследования показали, что коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов.

Эксперты ведомства изучили степень выживаемости COVID-19 «на различных объектах окружающей среды, на различных поверхностях». Среди них — нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик и керамическая плитка. Исследования подтвердили, что срок жизни вируса — до двух суток.