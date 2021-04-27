В столице Тувы на майские праздники запретили продажу алкоголя

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Власти города Кызыла запретили продажу алкоголя в магазинах на период с 1 по 10 мая. Аналогичная мера для предприятий общепита будет носить рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое решение объяснили необходимостью «обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан».

В горадминистрации отметили, что право ограничивать продажу спиртного есть у органов местного самоуправления в соответствии с региональным законодательством. На праздничные мероприятия алкогольные напитки запретят даже приносить с собой.

Кроме этого, в разных районах города сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды для пресечения фактов незаконной продажи спиртного.

Ранее заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от полного отказа от алкоголя. По его словам, это может спровоцировать инфаркт.