В столице Тувы на майские праздники запретили продажу алкоголя

Власти города Кызыла запретили продажу алкоголя в магазинах на период с 1 по 10 мая. Аналогичная мера для предприятий общепита будет носить рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе мэрии.
Такое решение объяснили необходимостью «обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан».
В горадминистрации отметили, что право ограничивать продажу спиртного есть у органов местного самоуправления в соответствии с региональным законодательством. На праздничные мероприятия алкогольные напитки запретят даже приносить с собой.
Кроме этого, в разных районах города сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды для пресечения фактов незаконной продажи спиртного.
Ранее заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от полного отказа от алкоголя. По его словам, это может спровоцировать инфаркт.