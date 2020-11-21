В столице Дагестана за неделю выпало полторы месячных нормы осадков

https://static.news.ru/photo/7e5920f0-2bfe-11eb-912e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkala.ru

В Махачкале в период с 15 по 21 ноября выпало 60 мм осадков. Это составляет 153% месячной нормы.

Глава Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев рассказал РИА Новости, что проливные дожди идут на всей территории республики. Что касается Махачкалы, то такая погода здесь продержится до 22-23 ноября.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшие дни резкого похолодания в республике не будет. Дневная температура составит 4–6 градусов тепла, а ночная — 2–4 градуса.

Из-за непогоды без света остались более 100 тысяч жителей Дагестана. В Махачкале подтоплено несколько улиц, дворы и подвалы частных домов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье ледяной дождь привёл к перебоям с энергоснабжением. Около 150 тысяч местных жителей остались без света, воды и отопления. Наиболее сложная обстановка во Владивостоке и Артёме.