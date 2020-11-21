В столице Дагестана за неделю выпало полторы месячных нормы осадков

В Махачкале в период с 15 по 21 ноября выпало 60 мм осадков. Это составляет 153% месячной нормы.
Глава Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев
Собеседник агентства отметил, что в ближайшие дни резкого похолодания в республике не будет. Дневная температура составит 4–6 градусов тепла, а ночная — 2–4 градуса.
Из-за непогоды без света остались более 100 тысяч жителей Дагестана. В Махачкале подтоплено несколько улиц, дворы и подвалы частных домов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье ледяной дождь привёл к перебоям с энергоснабжением. Около 150 тысяч местных жителей остались без света, воды и отопления. Наиболее сложная обстановка во Владивостоке и Артёме.