В Бурятии депутат пришла в ужас от улиц в замёрзших нечистотах

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Депутат Народного Хурала (парламента Бурятии) Оксана Бухольцева пришла в ужас от вида улицы Астраханская в Улан-Удэ, где местные жители уже три года живут без уличного туалета и даже без выгребной ямы. В результате все нечистоты выливаются рядом с мусорными баками.

За долгую дальневосточно-сибирскую зиму образовывается гора замёрзших нечистот, которая захватывает дорогу и тротуар. Сегодня всё замёрзшее и почти нет запахов, но даже пройти мимо этого места — уже подвиг. А ведь весна на носу, и всё совсем скоро начнёт цвести и пахнуть, — цитирует «МК в Бурятии» Бухольцеву.

Она выразила недоумение, почему в Улан-Удэ есть деньги, на которые почти ежегодно в центре города меняются плитка и асфальт, а в администрациях — ремонты от дизайнеров, «рециркуляторы, дезинфекторы, урны и туалеты», но для горожан власти не в состоянии обеспечить минимальные удобства.

Тут в деревянных бараках народу всего ничего. Да, народ простой. И что, для них это комфортная среда? Нет. Мы все ходим по одной земле и под одним небом. И никому не хочется быть нарушителем и выливать помои в неположенное место, только вот положенного нет, — возмутилась Бухольцева.

Отмечается, что под постом парламентария в Facebook отозвался ещё один депутат Народного Хурала Батор Цыбиков, в ведении которого находится Астраханская улица. Он заверил, что по результатам проверки на комплексные работы по благоустройству улицы оперативно будут выделены 300 тысяч рублей.

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