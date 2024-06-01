В Стерлитамаке посетитель «Бургер Кинг» накинулся на людей В Стерлитамаке голодный посетитель «Бургер Кинг» укусил за ухо мужчину

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Разозленный из-за долгого ожидания заказа мужчина укусил за ухо посетителя «Бургер Кинг» в Стерлитамаке. С большим трудом голодного мужчину смогли утихомирить, передает Telegram-канал «Новости Башкортостана».

По словам очевидцев, мужчина стал кричать на кассира, обвиняя, что его заказ готовят не три минуты, а 15. На защиту сотрудника общепита встали другие посетители. В ярости дебошир начал кидаться на них, высказывая нецензурные фразы. Во время потасовки он укусил за ухо одного из мужчин. В результате агрессивного посетителя удалось утихомирить, применив силу. Чем завершилась история — неизвестно.

Накануне чемпион по единоборствам устроил дебош на открытии бара во Владивостоке. Он не был приглашен на закрытую вечеринку, а на просьбу хозяина заведения прийти попозже, кинулся в драку. Усмирили мужчину и его друга прибывшие на вызов полицейские, однако незваные гости вновь пожаловали через некоторое время, поэтому стражи порядка дважды заглянули на открытие бара. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы, тем более что обе стороны написали заявление.