В Ставропольском крае водитель Toyota насмерть сбил двух девочек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель легкового автомобиля Toyota насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в селе Обильном Ставропольского края, сообщает в Telegram Госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло 28 октября около 19:40 мск.

Житель города Пятигорска, управляя автомобилем Toyota, допустил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что младшая из девочек скончалась на месте, а старшая умерла в больнице Георгиевска, куда ее успели доставить с места ДТП. Водителя Toyota прежде более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Чаще всего его наказывали за превышение скорости.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю начало проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте ДТП работают следователи.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Севастополе. Инцидент произошел 28 октября около 20:40 по местному времени (совпадает с мск) в районе улицы Руднева. На остановке общественного транспорта автобус Mercedes сзади въехал в автобус «Богдан». В результате повреждения получили водитель и два пассажира «Богдана», а также шесть пассажиров иномарки.