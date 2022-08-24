В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в районе хутора Шести в Предгорном районе Ставропольского края. После удара о землю машина загорелась, от нее загорелась сухая трава на участке фермерского хозяйства, сообщает РЕН ТВ.

По его данным, в региональном главке МЧС факт крушения подтвердили. Данные о погибших и пострадавших пока отсутствуют.

При этом РЕН ТВ рассказал, что до сих пор не обнаружен пилот упавшего вертолета. Пожар на месте крушения, достигший площади в два гектара, уже локализовали.

Обнаружены обломки вертолета Ми-2 в 1,5 километра от хутора Шести, — уточняет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что 15 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на проезжую часть в Серпуховском районе в деревне Новинки. У самолета отказал двигатель. Пострадавших не было. Очевидцы рассказали, что недалеко от места падения находится частный аэродром и подобный инцидент уже второй за лето.