В Ставропольском крае разбился самолет

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На территории Красногвардейского округа в Ставропольском крае разбился самолет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. По предварительным данным, пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Летчики, по его словам, катапультировались.

На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, — написал он.

Позднее губернатор сообщил, что двое летчиков найдены, они живы, их везут в больницу. К месту происшествия направили оперслужбы.

В январе СМИ сообщили о крушении военно-транспортного самолета, предположительно Ил-76, в Ивановской области. По данным журналистов, борт не дотянул до полосы аэродрома Северный и рухнул в лесопосадке, а в самолете находились 12 человек — семь членов экипажа и пять пассажиров. Минобороны эту информацию не комментировало.

18 апреля военный вертолет разбился в западной части Кении, в нем находились восемь человек, пятеро из которых погибли на месте. Троих пострадавших доставили в госпиталь. На борту воздушного судна находился командующий силами обороны страны Френсис Оголла.

До этого в Чили разбился легкомоторный самолет для тушения лесных пожаров. Воздушное судно зацепило крылом провода линии электропередачи, загорелось и рухнуло на трассу, задев проезжающий автомобиль. Погиб пилот, еще четыре человека пострадали.