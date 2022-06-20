В Ставропольском крае пьяный мужчина напал с ножом на прохожих

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Ставропольском крае двое прохожих пострадали в результате нападения нетрезвого мужчины с ножом. Один из них получил три ранения в живот, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Предполагается, что нападавший «поймал» алкогольный делирий (белую горячку), чем и объясняется его агрессивность. Телеканал опубликовал видео, на котором запечатлён момент нападения на одного из пострадавших. На кадрах видно, что мужчина сначала наносит прохожему удар рукой, а затем, повалив на землю, несколько раз бьёт ногами.

С места происшествия злоумышленник скрылся. Некоторое время спустя его задержали в лесу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье агрессивный нетрезвый пассажир электрички напал на двоих подростков и жестоко их избил. Поводом послужил неформальный вид потерпевших — раздражение мужчины вызвал пирсинг. Нападавший снял избиение на камеру, а затем опубликовал видео в соцсетях.