Жительницу Ставрополья посадят за убийство своего новорожденного ребенка На Ставрополье мать приговорили к тюрьме за убийство новорожденной дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтекумский районный суд Ставропольского края вынес приговор 33-летней местной жительнице, убившей своего новорожденного ребенка, сообщили KP.RU в пресс-службе краевой прокуратуры. Женщина осуждена на полтора года колонии-поселения.

Как сообщили в прокуратуре, в январе 2022 года злоумышленница родила здоровую девочку, однако ребенок был нежеланным. Роды при этом проходили втайне, о беременности женщины никто не знал. После рождения ребенка мать решила от него избавиться.

Поскольку ребенок являлся нежеланным, чтобы сохранить в тайне факт беременности и родов, который она скрывала от своих знакомых и близких родственников, злоумышленница решила совершить убийство своего новорожденного ребенка, — рассказали в надзорном органе.

Как пишет издание, мать задушила младенца, а тело закопала за зданием местной гостиницы. Через некоторое время останки девочки были обнаружены, проведенная экспертиза показала, что она умерла от асфиксии. Преступление долго оставалось нераскрытым. Чтобы найти виновную, через генетический профиль младенца было проведено более двух тысяч судебных экспертиз.

В результате правоохранители сумели найти мать ребенка. Против женщины завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Суд приговорил ее к полутора годам колонии-поселения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее суд в Омске вынес приговор 33-летнему Павлу Живодеру, который издевался над девятимесячным сыном сожительницы и надругался над четырехлетней сестрой мальчика. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.