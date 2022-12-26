На Ставрополье застрелили мужчину, собиравшего кукурузу со своим сыном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставропольском крае застрелили мужчину, собиравшего кукурузу со своим сыном, сообщает РЕН ТВ. По словам мальчика, убийство совершили двое незнакомых ему людей.

Инцидент произошел накануне ночью неподалеку от хутора Новоборгустанский. Как рассказал 14-летний подросток, он шел по полю и собирал плоды, когда внезапно услышал сильный хлопок со стороны дороги, после чего лег на землю.

Мальчик заметил двоих мужчин, которые начали переговариваться и подошли ближе к месту, где был отец. Через некоторое время преступники скрылись на автомобиле. Подойдя к отцу, подросток увидел, что злоумышленники выстрелили мужчине в голову — он скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тюменской области отец застрелил сына на охоте, спутав его со зверем. 40-летний Евгений Данилов пошел к озеру пострелять из ружья вместе с ребенком. В какой-то момент мужчина увидел движение в лесу и произвел выстрел из охотничьего ружья ТОЗ-91.

После этого мужчина подошел проверить место, но увидел лежащего на земле сына с простреленной головой. Отец взял ребенка на руки и отнес домой, после чего вызвал медиков. Врачи скорой помощи констатировали смерть.