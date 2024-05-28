Россиянину из «Правого сектора» вынесли приговор Россиянина из «Правого сектора» приговорили в Кисловодске к пяти годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кисловодске Ставропольского края суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества, сообщает региональное управление СК. Также ему придется возместить ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взысканием материального ущерба на сумму более 1,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ряды украинской организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) он вступил в январе 2023 года. После этого он со своим знакомым поджег букву V на стеле «КислоVодск», установленной в городе Кисловодске, причинив тем самым административному бюджету ущерб на сумму более 127 тысяч рублей.

Помимо этого, следователи выяснили, что осужденный в сентябре 2022 года, работая в бюро ритуальных услуг, поджег здание после конфликта с руководством. Огнем было уничтожено имущество на сумму 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что военный суд признал виновным 35-летнего бармена Владимира Малину по делу о поджоге релейного шкафа в Московской области: обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Отмечается, что он также проходил фигурантом дел о 10 преступлениях.