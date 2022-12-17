В Ставрополье возбудили уголовное дело из-за гибели краснокнижных животных СК в Ставрополье возбудил уголовное дело по факту гибели краснокнижных животных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Ставропольском крае журавлей, зайцев и куропатки, занесенных в Красную книгу, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в организмах животных был найден опасный яд с фосфорорганическими соединениями, который и послужил причиной смерти.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). <...> В ноябре текущего года на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей птиц «серого журавля», занесенного в Красную книгу Ставропольского края, а также 4 особи зайцев, 1 особь куропатки, — сообщают в СКР.

По данным ведомства, яд был распространен на поверхность почвы, вблизи которой и обитали животные. Сам препарат использовался для борьбы с грызунами, однако из-за несоблюдения технологии применения краснокнижные звери скончались.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря. Минприроды региона заявляет, что гибель нерп вызвана природными факторами, их численность стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч. Животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не найдено. Позже число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых тюленей увеличилось до 2500.