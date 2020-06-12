В Ставрополье шквалистый ветер опрокинул несколько грузовиков

https://static.news.ru/photo/5d1d0094-accb-11ea-8dcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Gomes/imago stock&people/Global Look Press

Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщила о происшествии в регионе. По словам представителей ведомства, шквалистый ветер с дождём привели к массовому отключению электроэнергии. Также опрокинулись четыре грузовых автомобиля. В частности, три «ГАЗели» и один «Камаз».

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Один человек находится в «КАМАЗе», поскольку в нем заблокировало двери и он самостоятельно не может их открыть, — цитирует сообщение «Интерфакс».

На данный момент в зоне отключения электроснабжения находятся около 7 040 человек.

Для устранения последствий вышеперечисленных происшествий организованы работы служб экстренного реагирования края, — добавили в пресс-службе.

NEWS.ru информировал ранее о другом сообщении МЧС. В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге случилось возгорание.