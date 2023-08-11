На Ставрополье приемная мать избивала двоих детей-инвалидов Жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Суд в Ставропольском крае приговорил к 3,5 годам колонии жительницу города Георгиевска, которая истязала двоих приемных детей-инвалидов, сообщает СК России по региону. Девятилетнего и четырехлетнего мальчиков изъяли из семьи и поместили в детский дом.

Согласно материалам дела, мать взяла под опеку ребенка-инвалида и малыша с особенностями развития. Следователи выяснили, что в воспитательных целях женщина наказывала детей и избивала их разными предметами. Кроме того, приемная мать не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, местами для сна, а также условиями личной гигиены с учетом особенностей ребят.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее Башкирский республиканский суд признал местную жительницу виновной в истязании трехлетнего сына и назначил условный срок на три года с испытательным периодом в два года. По данным следствия, женщина кусала и царапала ребенка за непослушание. Из-за таких методов наказания на различных частях тела ребенка образовались множественные гематомы и кровоподтеки.