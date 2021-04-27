Два региона объявили 11 мая выходным днём

https://static.news.ru/photo/59481c6e-a75d-11eb-a458-96000091f725_660.jpg Фото: stavadm1777/facebook.com

В Пензенской области и Ставропольском крае майские выходные продлятся на один день дольше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на глав регионов.

Пришло сообщение, что первые 10 дней мая объявлены федеральными выходными и 11 (мая) — наш, региональный выходной. Можно сказать, что это вторые новогодние праздники со всеми вытекающими отсюда последствиями, — цитирует агентство врио пензенского губернатора Олега Мельниченко.

Он напомнил жителям области о сохранении всех мер против распространения коронавируса — масочном режиме, возрастных ограничениях и запрете массовых мероприятий.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров, в свою очередь, пояснил в Instagram, что ещё в 2016 году был принят местный закон, согласно которому Радоница — день поминовения усопших — должна быть выходным днём. Этот нормативный акт продолжает действовать и сегодня.

В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим, — написал губернатор.

Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым первые 10 дней мая объявлены нерабочими. Это решение было принято по инициативе главы Роспотребнадзора Анны Поповой в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.

Как сообщалось ранее, россияне отнеслись к длинным майским праздникам неоднозначно. Одни обрадовались лишней возможности отдохнуть, заняться дачными делами, а другие посетовали на потери в зарплате и в отпуске.