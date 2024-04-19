В Ставрополье нашли летчиков из разбившегося самолета Летчиков из упавшего в Ставропольском крае самолета везут в больницу

Фото: t.me/VVV5807

Летчики из самолета, потерпевшего крушение на территории Красногвардейского округа в Ставропольском крае, выжили, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, двоих пилотов нашли, в настоящее время их везут в больницу. В скором времени на место происшествия прибудут оперативные службы.

Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы, — написал глава Ставропольского края.

Ранее Владимиров сообщил о падении самолета в Красногвардейском округе Ставропольского края. По словам главы региона, пилоты воздушного судна катапультировались. В результате происшествия пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Губернатор также опубликовал фотографии, на которых видны обломки самолета.

До этого китайские СМИ сообщали о крушении военного вертолета в западной части Кении. В момент падения на его борту находились восемь человек. В результате происшествия пять человек погибли на месте, еще троих пострадавших доставили в госпиталь. На борту вертолета также находился командующий силами обороны страны Френсис Оголла.