В Ставрополе арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве

https://static.news.ru/photo/1824c30c-42b0-11eb-b39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудника полиции ставропольского главка МВД взяли под стражу по делу об убийстве местного жителя.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, соответствующая мера пресечения была избрана судом.

Сегодня Промышленным районным судом Ставрополя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ведомство РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 12 декабря в правоохранительные органы Ставрополя обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 29-летнего сына. 17 декабря тело пропавшего с огнестрельным ранением головы нашли в лесном массиве на выезде из города. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

Криминалисты и следователи с помощью оперативных сотрудников регионального МВД установили личность подозреваемого. Им оказался оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД, который приходился другом погибшему.