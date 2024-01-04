В США заявили о поставках в Россию ракет из КНДР WSJ: РФ в последние дни получила от КНДР десятки баллистических ракет

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

The Wall Street Journal пишет, что в течение последних недель Россия получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Кроме того, в статье сообщается, что уже весной «Россия может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана». По мнению авторов издания, это расширит возможности Москвы наносить удары по инфраструктуре Украины.

Также WSJ пишет, что в ноябре о возможности поставки РФ таких ракет от КНДР говорила разведка Южной Кореи. Ранее КНДР передала РФ более миллиона артиллерийских снарядов в обмен на помощь Москвы в запуске спутника-шпиона в космос.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами предположения властей США о поставках северокорейских боеприпасов. По словам Лаврова, Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».