В США раскрыли средство ВС России от беспилотников BI: ВС России успешно используют защитные экраны против ВСУ

Фото: МО Украины

Российская армия используют защитные экраны для укрепления своих позиций, передает Business Insider. Как объяснил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан, позиции россиян накрыты экранами, защищающими траншеи. Он отметил, что изобретение российской армии является разумной адаптацией к условиям на фронте.

Они затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций, — заявил Кансиан.

В середине октября сообщалось, что для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней. Ранее танкисты делали такие устройства самостоятельно из подручных материалов и называли их «козырьком» или «мангалом».

Ранее Business Insider писал, что танки Leopard, Challenger и Abrams, переданные Вооруженным силам Украины странами Запада, «не изменили игру» на поле боя. По информации издания, они не стали той «серебряной пулей», на которую рассчитывал Киев, а российское наступление тем временем набирает обороты.

До этого военкор Александр Коц назвал танк Abrams паркетным. По его словам, он не способен воевать в условиях плохой погоды и этим машинам в целом сложно найти достойное применение.