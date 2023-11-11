В США отмахнулись от Украины: новости СВО на утро 11 ноября Полковник Макгрегор: конфликт на Украине фактически окончен из-за Израиля

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, поблекнув на фоне палестино-израильской войны, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он подчеркнул, что внимание и США, и всего мира обращено на Израиль: против него на Ближнем Востоке формируется альянс, который в других обстоятельствах никогда бы не возник.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 10 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Атака ВСУ на Смоленскую и Московскую области

Средства российской противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Московской области, заявили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что беспилотник был перехвачен также над Смоленской областью.

Маск призвал Зеленского не убивать украинскую молодежь

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого Лекса Фридмана. По мнению предпринимателя, самое важное сейчас — сохранить жизнь молодым украинцам и не дать им сгинуть в окопах.

Маск добавил, что сейчас обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам». К солдатам ВСУ «история не будет добра», резюмировал собеседник ученого.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Илон Маск

Российские военные разработки проходят тесты

Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, сообщил один из разработчиков. Не обошлось без сбоя при исполнении одной из задач, но основные ТТХ, заложенные при проектировании, были успешно подтверждены.

По его словам, специалисты сейчас выяснят причину сбоя, устранят ее и тем самым усовершенствуют модель. Затем беспилотники перейдут к полетам с полезной нагрузкой. Предполагается, что ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.

Первый экземпляр российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет подготовлен к испытаниям во второй половине 2024 года, заявили в Институте авиационного приборостроения «Навигатор». По словам представителей института, новая технология подразделяется на восемь классов в зависимости от типа БПЛА и состава сопрягаемых систем.

В ЕС выступили против помощи Киеву, транш Украине на $900 млн

Германия и ряд других стран отвергли план Евросоюза по предоставлению военной помощи Украине в размере до €20 млрд. Источник агентства — дипломат, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что документ могут подкорректировать из-за сопротивления членов объединения.

Дипломат отметил, что пока рано списывать план со счетов, однако у Германии «возникло много вопросов». Речь идет о больших деньгах, пояснил собеседник агентства.

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках второго обзора экономики страны, сообщает пресс-служба МВФ. Там отметили, что после их окончательного утверждения Киев получит очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF).

США обвинили в начале конфликта на Украине

США устроили себе катастрофу своими же руками спровоцировав конфликт на Украине, написал американский политик Аджаму Барака. По его словам, Вашингтон также приложил руку к событиям на Ближнем Востоке.

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