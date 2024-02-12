В США напомнили о предупреждении Путина: новости СВО на утро 12 февраля Полковник Уилкерсон: вступление НАТО в конфликт на Украине станет катастрофой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Экс-советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что вступление НАТО в боевые действия на Украине приведет к катастрофе. Полковник в отставке также отметил, что американский президент Джо Байден «подливает масла в огонь», говоря, что Латвия и Эстония станут следующими целями для Москвы.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 11 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Украинский дрон атаковал Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что дрон был уничтожен силами ПВО. Беспилотник был сбит около 22 часов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, информации о пострадавших не поступало.

В США заявили, что операторы дронов ВСУ «помечены смертью»

Атаки украинских дронов терпят неудачи, потому что ВС РФ нашли способ противодействия, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. Российские войска планомерно выслеживают и уничтожают операторов дронов, сводя на нет усилия ВСУ, заявил он.

Фото: МО Украины

Риттер также предположил, что сейчас профессия оператора БПЛА на Украине может считаться самой опасной работой. По его словам, каждый оператор дронов должен понимать, что он «отмечен смертью». На фоне этого, по его словам, в рядах украинских войск по всей линии соприкосновения наблюдается их развал.

ВСУ рассчитывают удержать Авдеевку

Командование Вооруженных сил Украины рассчитывает удержать позиции в Авдеевке, потому для расширения возможностей армии в этот район направлены дополнительные силы, заявил Александр Тарнавский, командующий группировкой ВСУ «Таврия». По его словам, подразделениям ВСУ приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники.

Командующий также добавил, что Киеву понятны планы российских военных. Так, по его словам, ВС России попытаются установить контроль над логистическими путями ВСУ, в качестве противодействия украинская сторона намерена дать «адекватный» ответ и усилить рубеж блокировки.

В Конгрессе США проголосовали по законопроекту о помощи Украине

Сенат Конгресса США поддержал в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине и Израилю. Документ собрал необходимые две трети голосов.

Уточняется, что из этой версии законопроекта были исключены положения о выделении средств на защиту границ США на юге. Теперь ему предстоит пройти окончательное рассмотрение. Следующим этапом будет палата представителей конгресса, дата проведения голосования пока не назначена.

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине в годовщину Минских соглашений

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 12 февраля — в годовщину подписания Минских соглашений — по запросу России заседание по ситуации на Украине, сообщил в воскресенье первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

По его словам, речь пойдет о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов.

В Киеве заявили о деморализации ВСУ

ВСУ находятся в крайне сложной ситуации на линии фронта, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, уровень мотивации украинских военных в целом нельзя назвать высоким.

Чиновник предупредил, что ситуация «действительно существенно осложнится», если западные страны не начнут поставлять Украине больше оружия. Данилов указал, что из-за задержек военной помощи под угрозой находится независимость страны, а также «имидж, авторитет и единство» всего Запада.

По его словам, на Украине «очень хотят быть сильнее» российской армии, которая сохраняет преимущество в небе, так как у ВС РФ есть «большое количество самолетов». Данилов считает, что пока ВСУ не достигнут паритета единиц авиации, продолжать боевые действия будет «очень сложно».

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