В Совфеде рассказали, кто может стоять за протестами в Башкирии Сенатор Голов назвал заказчиков протестов в Башкирии и их цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В произошедших в Башкирии протестах виден западный след, заявил NEWS.ru сенатор Олег Голов. По его словам, межнациональные отношения в регионе всегда были стабильными, а раскачать ситуацию пытаются конкретные выходцы из региона, сбежавшие за границу.

Именно с Запада идет попытка раскачать ситуацию. Их поле — межнациональные отношения. В нашей республике эти отношения всегда были стабильны. Еще в прошлые протесты (вокруг месторождения на шихане Куштау в августе 2020 года. — NEWS.ru) стали известны их заказчики, сейчас те же люди решили использовать новый повод для раскачки ситуации, — рассказал сенатор.

По словам Голова, одним из таких заказчиков является основатель организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Руслан Габбасов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ему и его соратникам все равно, в какой республике мутить воду. У нас же много национальностей проживает в стране, это благодатная почва для таких экстремистских элементов. Главные призывы у них — «Убирайте из республики представителей других народов». У них даже не антирусские лозунги, они касаются всех народов, проживающих в данном регионе, — заявил сенатор.

17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил местного активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. После оглашения приговора около здания суда начались стычки между полицией и сторонниками активиста, последовали задержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не потерпит экстремизма и попыток расшатать ситуацию в регионе. По его словам, в такой деятельности замешаны лица, часть которых находится за рубежом и которые призывают к отделению республики от России.