В Совфеде предложили решение проблемы госдолга регионов

Чтобы справиться с проблемой госдолга регионов РФ надо ежегодно индексировать дотации в местный бюджет не ниже уровня инфляции. Такого мнения придерживается глава Бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Любые кредиты, в том числе и бюджетные, необходимо выплачивать, и поэтому наш комитет выступает за то, чтобы была в целом более сбалансированная бюджетная политика регионов. В связи с этим мы рекомендовали Правительству предусмотреть ежегодную индексацию общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации не ниже уровня инфляции. И такое положение нужно закрепить в Бюджетном кодексе, — заявил Артамонов.

По его мнению, необходимо также усовершенствовать методику распределения дотаций финансирования регионов. Артамонов пояснил: необходимо включить возможность снижения размеров государственного финансирования, если «если регион превысит установленный критерий выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности». По мнению политика, регионам нужно больше самостоятельности в вопросах использования дотаций из федерального бюджета. Пока что, растут только суммы целевых дотаций и уменьшаются те выплаты, которые регионы могут тратить по своему усмотрению, резюмировал Артамонов.

Ранее экономист Николай Кульбака отметил, что возможное укрупнение отдельных регионов не приведёт ни к чему хорошему. В качестве аргумента он привёл в пример совнархозы Хрущёва.