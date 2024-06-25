Сенатор назвал безумной идею Запада атаковать Севастополь Сенатор Косачев: цель Запада по атаке Севастополя совершенно безумная

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Константин Косачев

Тема удара ВСУ по Севастополю сейчас у всех на слуху, эскалация очевидно набирает обороты, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев на 10-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Также он назвал цель Запада по атаке совершенно безумной, передает корреспондент NEWS.ru.

Тема на языке, на слуху, в сознании, потому что эскалация очевидно набирает обороты не по нашей инициативе, не в зоне нашей ответственности, не по нашей вине. Это все выбор Запада, который поставил цель стратегического поражения России, цель совершенно безумную, потому что нанести поражение ядерной державе по определению невозможно, — отметил Косачев.

Он подчеркнул, что у России как у ядерной державы варьируется инструментарий защиты своей стратегической безопасности, арсенал страны может быть использован вплоть до самых крайних инструментов. Сенатор выразил надежду, что на «Примаковских чтениях» можно будет выработать концепцию мироустройства, чтобы сделать мир безопасным.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двух детей.

Отмечалось, что некоторых пострадавших при обстреле Севастополя, которые находятся в тяжелом состоянии, из аэропорта Жуковский на вертолетах отправили в больницы Москвы. Всего самолетом Ил-76 МЧС России в столицу прибыли 22 раненых.