В составе группировки «Запад» сформировали роту БПЛА

Фото: МО РФ

В составе группировки войск «Запад» сформирована рота беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чьи операторы ежедневно наносят удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ. В рамках последней операции операторы ударных FPV-дронов уничтожили шведскую боевую машину пехоты CV-90 и еще одну бронемашину.

Операторы ударных FPV-дронов роты БПЛА общевойсковой армии группировки войск «Запад» из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ, — заявили в Минобороны.

Представитель ведомства подчеркнул, что опыт таких операций подтверждает эффективность беспилотных систем в разведке, подавлении огневых точек, уничтожении складов с боеприпасами и укреплений противника. БПЛА стали важными помощниками пехоты и разведки, а их характеристики и тактика применения постоянно совершенствуются на передовой, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что сержант ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ. Военный вывел пленных из подвала, один из них был ранен. Он был награжден орденом Мужества.