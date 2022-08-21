В Сомали не менее 30 человек стали жертвами захвата отеля

Фото: Somali Guardian

По меньшей мере 30 человек стали жертвами захвата отеля Hayat в столице Сомали городе Могадишо. Еще десятки получили ранения. Об этом сообщает издание Somali Guardian.

Другие СМИ сообщают не меее чем 40 погибших и 70 раненых.

Инцидент произошел 19 августа. Боевики бликой к «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация) сомалийской еррористической группировки ворвались на территорию отеля после того, как у входа взорвались два автомобиля со взрывчаткой.

Осада дания полицейскими и спецназом продолжалась до ночи воскресенья. По некоторым данным, по отеля наносились удары с беспилотников, в штурме принимали участие бойцы специальных подразделений. прошедшие подготовку в США и Турции.

По информации СМИ, захватившие отель боевики уничтожены. При этом официальной информации об этом, как и о числе жертв не поступала.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске восемь членов ячейки организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным силовиков, задержанные финансировали террористов в Сирии и призывали к терактам на территории РФ.