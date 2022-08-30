В Соликамске автомобиль сбил трех пешеходов на переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соликамске автомобиль Toyota на полном ходу сбил трех человек – двух женщин и мужчину – на пешеходном переходе. Одна из женщин скончалась на месте, сообщает Telegram-канал Mash.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как на переходящих дорогу по «зебре» людей налетает белый автомобиль. После удара водитель скрылся с места с места происшествия, он находится в розыске. Брошенную им машину полицейские нашли неподалеку от места ДТП, в районе Чикаго. У иномарки помяты крышка капота и переднее крыло с левой стороны, а также разбито лобовое стекло.

Пор данным канала, жертвой наезда стала 47- летняя женщина. Пострадавшую 22-летнюю девушку врачам удалось реанимировать в машине скорой помощи. Возраст пострадавшего мужчине не указывается. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы такси сбило женщину с восьмилетним ребенком. Автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Их и водителя такси госпитализировали с травмами.