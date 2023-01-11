В Соледаре нашли тело одного из пропавших британцев Пресс-служба Пригожина: один из пропавших в Соледаре британцев найден мертвым

Фото: Социальные сети

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер», российского предпринимателя Евгения Пригожина сообщила о том, что в Соледаре обнаружено тело одного из двух пропавших граждан Великобритании. Информация опубликована в Telegram-канале компании «Конкорд».

8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев, — говорится в сообщении.

По информации Национальной полиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Они выехали из Краматорска и направились в Соледар, после чего связь с ними была потеряна.

Эндрю Бегшо родился в Великобритании, позже переехал в Новую Зеландию. По словам его родителей, мужчина направился в зону конфликта, чтобы помогать украинцам. Как сообщают СМИ, британцы помогали эвакуации гражданского населения, работая в составе неправительственной организации.

Ранее Евгений Пригожин сообщил о «полном освобождении и зачистке» Соледара от подразделений украинской армии. Согласно утверждению бизнесмена, мирные граждане были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.