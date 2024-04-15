В Сочи заметили пенсионерку, гуляющую по карнизу на четвертом этаже дома В Сочи пенсионерка гуляла по карнизу дома и едва не погибла

Фото: t.me/police_sochi

В Дагомысе на улице Армавирской сотрудник полиции помог пожилой женщине, которая ходила по карнизу на четвертом этаже дома. Правоохранитель вернул пенсионерку в квартиру, сообщает пресс-служба МВД Сочи в Telegram-канале.

Уточняется, что в полицию обратился очевидец. На место оперативно выехали сотрудники полиции. По данным ведомства, замкомандира отдельной роты ППС Лазаревского отдела полиции Владимир Кириченко пробрался через окно соседей на карниз и помог 78-летней женщине вернуться домой. После этого он дождался сиделку, которая ухаживает за местной жительницей.

Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

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