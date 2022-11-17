В Сочи загорелся строящийся жилой комплекс

Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Монтеро». Как сообщают в региональном отделе МЧС, общая площадь возгорания составила 2625 кв. м. По состоянию на 12:00 17 ноября пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. В ходе спасательных действий с территории ЖК были эвакуированы 100 человек.

Инцидент произошел утром 17 ноября на Олимпийском проспекте в Сочи. К спасателям обратились местные жители, которые обнаружили черный дым над строящимся жилым комплексом. По данным МЧС, возгорание произошло на восьмом этаже в одном из строящихся домов. К тушению пожара было привлечено 102 человека и 28 единиц техники.

В 11:43 локализация пожара. В 11:50 ликвидация открытого горения. В 11:51 полная ликвидация пожара. На месте работает от РСЧС 102 человека, 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 71 человек, 17 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. Эвакуировано 100 человек, — сообщает пресс-служба ведомства.

Telegram-канал Kub Mash поделился кадрами пожара.

Накануне в столичном районе Северное Чертаново загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве, возгорание было полностью ликвидировано в 09:51. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого пожар произошел в центре Москвы на улице Бахрушина в трехэтажном здании старой постройки. Площадь составила 200 кв. м. В тушении были задействованы 100 человек личного состава и 29 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.