В Сочи задержали пенсионера, ходившего с ружьем возле школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сочинском поселке Красная Воля полицейские задержали 73-летнего мужчину, который с ружем прогуливался возле местной школы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края. О подозрительной личности правоохранителям сообщил школьный охранник.

По данным пресс-службы, охранник школы попытался отнять ружье у пенсионера, однако случайно произошел выстрел. После инцидента пожилой мужчина сел в автомобиль и покинул место происшествия, а охранник позвонил в полицию. Предполагается, что виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее его задержала полиция.

Данный гражданин был задержан нарядом дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. В настоящее время с 73-летним задержанным гражданином проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении МВД.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жителя Лазовского района Приморского края арестовали по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, он убил местного пасечника, после чего поджег стоящую рядом баню, в которой находился человек.

Также следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но его не пустили. Тогда разъяренный гражданин выстрелил из ружья в холле, а затем на улице.